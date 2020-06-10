Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Gözler FED'de...

BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 109.599,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Piyasalar güne nasıl başladı?

Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan tamamladı.

111.000 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentiler güç kazandı. Bu durum piyasalarda doların birçok ülke para birimi karşısında gerilemesine neden oldu.

FED KRİTİK FAİZ KARARINI 21:00'DE AÇIKLAYACAK



Dolar/TL, ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlikle son iki haftadır belirgin bir şekilde artan küresel risk iştahının devam edip etmeyeceğine odaklanmış durumda. Piyasalarda bugün TSİ 21:00'da açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Fed bugün ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmeleri Aralık ayından bu yana ilk kez güncellenecek ve Fed'in ekonomik projeksiyonları içerisinde yer alacak.

Projeksiyonlar ve FOMC TSİ 2100'de açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı yapacak. Powell'ın, krizin başlamasından bu yana artık standart haline gelen faiz oranlarını sıfıra yakın tutmak ve Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine uyacak şekilde ekonomiyi "doğru yolda" tutmak için gereken tüm adımları atmak taahüdünü de yinelemesi bekleniyor.

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