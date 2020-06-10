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Borsada yabancılar hangi sektörlere yönelecek? Uzman isim A Para’da açıkladı…

Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, A Para’da yayınlanan programına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cömert hisse senedi piyasaları için kritik verinin büyüme rakamları olduğuna vurgu yaparak, ilerleyen dönemde borsada hangi sektörlere yabancı ilgisinin olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:24 Son Güncelleme: 10.6.2020 12:29 ABONE OL
Borsada yabancılar hangi sektörlere yönelecek? Uzman isim A Para’da açıkladı…

Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, A Para'da yayınlanan Paranın Rotası programına katıldı. "CDS primlerinin 300'ün altına gelmesi durumunda yabancı yatırımcıyı buraya çekecek bir makro hikâyemiz olur mu" sorusuna dikkat çekici bir açıklama yaptı. Cömert hisse senedi piyasaları için kritik verinin büyüme rakamları olduğuna vurgu yaparak, ilerleyen dönemde borsada hangi sektörlere yabancı ilgisinin olacağını açıkladı.

"POZİTİF BÜYÜME YABANCI YATIRIMCI ÇEKECEK"

Cömert, hisse senedi piyasası için büyüme hikâyesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Uzman isim, yılsonunda dünyanın yüzde 5'lerde daralacağı, Avrupa'nın yüzde 8'lerde daralacağı bir ortamda Türkiye'nin bu dönemde pozitif büyüme gerçekleştireceğine dikkat çekti. Bununla beraber Borsa İstanbul'da GYO'lar, otomotiv sektörü, çimento ve cam şirketleri gibi sektörlere yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağını bildirdi.

İşte Cömert'in A Para'daki yatırımcılar için kritik açıklamaları:

Borsada yabancılar hangi sektörlere yönelecek?

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Borsada yabancılar hangi sektörlere yönelecek? Uzman isim A Para’da açıkladı…
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