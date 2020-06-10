Borsada yükseliş sürecek mi? Altın yükselecek mi? İşte döviz fiyatlamalarında öne çıkan başlıklar!

Koronavirüs pandemi süreciyle dünya merkez bankalarının hamleleriyle piyasalarda likidite arttı. Faizler düştü. Yatırımcılar alternatif arayışına girdi. Yurt içinde ve dünyada vatandaşların son dönemde borsaya girişi hızlandı. Türkiye'de bir yandan da düğün sezonu yaklaşmasıyla altın ön plana çıkmaya başladı. Bunun yanında yastık altında dövizi olan vatandaşlar dövizin durumunu merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, döviz, borsa ve altının seyrini A Haber'de değerlendirerek, vatandaşların yatırımları için önemli yorumlarda bulundu.

"DOLAR FED'İ FİYATLIYOR"

Konuşmasının başında bugün açıklanacak FED'in faiz kararına vurgu yapan Erdem, doların FED'in açıklamalarına odaklandığını belirterek, doların aşağı yönlü bir trend içinde olduğunu ifade etti. Avrupa Merkez Bankası'nın piyasayı desteklediğini belirten Erdem Euro/TL'de bir dar bantta sıkışma olduğunu bildirdi. Uzman isim Euro/TL'de anlamlı bir hareketin olmadığını belirtti.

"110 BİN PUANIN ÜZERİNDE KALINDIĞI SÜRECE YÜKSELİŞ SÜRER"

Borsa için 110 bin puanın üzerinde kalıcı olunması durumunda daha yukarıların gündeme gelebileceğini ifade eden Erdem, zaman zaman kâr satışları gelebileceğini bildirdi. 108.500 seviyesini kritik destek olarak belirleyen Erdem, küçük yatırımcı için hisse seçerken daha seçici olunmalı uyarısında bulundu.

"DÜĞÜN SEZONUYLA ALTINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altının kısa vadede AL-SAT ile kazanç sağlanabilecek bir enstrüman olmadığını ifade eden Erdem, düğün sezonun gelmesiyle birlikte yükselişler olabileceğine dikkat çekerek, 370 liranın altında kademeli alım yapılabileceğini belirtti.

İşte Erdem'in A Haber'deki o açıklamaları:

Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Piyasalar güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Gözler FED'de...