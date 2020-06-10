Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum ne?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.

FED KRİTİK FAİZ KARARINI 21:00'DE AÇIKLAYACAK



Dolar/TL, ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlikle son iki haftadır belirgin bir şekilde artan küresel risk iştahının devam edip etmeyeceğine odaklanmış durumda. Piyasalarda bugün TSİ 21:00'da açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Fed bugün ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmeleri Aralık ayından bu yana ilk kez güncellenecek ve Fed'in ekonomik projeksiyonları içerisinde yer alacak.

Projeksiyonlar ve FOMC TSİ 2100'de açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı yapacak. Powell'ın, krizin başlamasından bu yana artık standart haline gelen faiz oranlarını sıfıra yakın tutmak ve Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine uyacak şekilde ekonomiyi "doğru yolda" tutmak için gereken tüm adımları atmak taahüdünü de yinelemesi bekleniyor.

Fed öncesi TÜİK tarafından bugün açıklanacak Mart dönemi işsizlik verileri takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD enflasyon verileri izlenecek. Her ne kadar koronavirüs döneminde işten çıkarma yasaklansa da işsizliğin uzun vadede nasıl bir seyir izleneceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstihdam kalkanı adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını amacın Ocak 2019, Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşların yeniden istihdama katılmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.7-6.8 bandında dalgalanıyor. Zaman zaman bu band aşağı ve yukarı yönlü test edilse de kalıcı bir yön değişimi henüz olmadı.

Bankacılar dolar/TL'de 6.65 ile 6.85 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda 6.8 seviyesi ise 6.85 kadar belirleyici olmasa da yakından izleniyor. Dolar/TL bu sabah saat 0903'te 6.7800/6.7860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.2419/7.2488, euro/TL 7.7038/7.7119 seviyesinde işlem gördü.

CDS'TE DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞTİ

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor. 5 yıllık CDS bugün 440/450 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar haftanın kalanında iç piyasada sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini belirtiyorlar.