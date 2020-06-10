Gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? Altında son durum ne?

Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 373.800,00 1.709,00 En Düşük 374.900,00 1.718,65 En Yüksek 376.070,00 1.724,60 Kapanış 375.200,00 1.724,60 Ağırlıklı Ortalama 375.837,73 1.720,94 Toplam İşlem Hacmi (TL) 315.696.134,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 850,19 Toplam İşlem Adedi 27



FED ÖNCESİ EMTİALARDA YÖN YUKARI DÖNDÜ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonuçları bugün TSİ 21:00'de açıklanacak toplantısından hisse senedi piyasaları için olumsuz karar çıkabileceği beklentisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları aşarken, Brent petrol 40 dolarda tutunuyor.



Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Bir yandan Fed toplantısından çıkması muhtemel güvercin söylemleri fiyatlamaya başlayan ons altın diğer taraftan ise Kore'de artan jeopolitik riskleri yansıtmaya başladı" dedi ve ekledi:



"Böyle olunca altının ons fiyatının bir kez daha 1700 doların üzerine yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Kore'deki tansiyon altının bir süre haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesine neden olabileceği için fiyatların her iki yöne doğru da hareketlenme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkün. Şimdilik teknik açıdan görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Bu noktada yukarıda 1,720 dolar aşağıda ise 1,680 doları izlemeye devam ediyoruz."



Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatlar yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.14 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.87 düşüşle 38.54 dolara geriledi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 2.55 artışla 17.99 dolar,

- altın, yüzde 0.68 artışla 1,726.02 dolar,

- bakır, yüzde 0.87 artışla 5,767.00 dolar,

- platin, yüzde 0.23 artışla 840.38 dolar,

- paladyum yüzde 0.05 artışla 1,950.70 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada ise, gram altın 377 liraya, çeyrek altın 619 liraya, Cumhuriyet altını da 2,467 liraya yükseldi.

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