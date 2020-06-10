Uzman isimden A Para'da altın ve gümüş uyarısı: Çok ciddi yükselişler olabilir...

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayınlanan Emtia Notları programında piyasaların seyrine dair açıklamalarda bulundu. Pandemi sebebiyle merkez bankalarının sağladığı likiditeye değinen Ergezen "Eğer paranın dolaşım hızı artarsa varlık fiyatlarında çok ciddi yükselişler olabilir" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN PARANIN DOLAŞIM HIZI"

"Para arzındaki artış altın fiyatında yönün yukarı olmasını sağlar mı?" sorusuna Ergezen, "Şuanda bir likidite bolluğu içindeyiz" diyerek cevap verdi. Konuşmasını sürdüren Emtia Uzmanı Ergezen, paranın dolaşım hızına dikkat çekti. Ergzen,"Karşılıksız paralar var ve bunlar piyasaya gelmiş durumda" dedi.

Asıl önemli kriterin paranın dolaşım hızı olduğunu ifade eden Ergezen, pandemi süreciyle duran ekonomilere likidite verilerek piyasaların canlanmasının sağlanmaya çalışıldığını belirterek, özellikle borsalarda bunun etkisinin görüldüğünü açıkladı.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE ÇOK CİDDİ YÜKSELİŞLER OLABİLİR"

Bundan sonraki aşamalarda asıl önemli olanın paranın dolaşım hızı olduğunu ifade eden uzman isim, "Eğer paranın dolaşım hızının tekrar artmaya başlarsa varlık fiyatlarında yükselişler olabilir. Hatta merkez bankaları likiditeyi azaltmazsa varlık fiyatlarında çok ciddi yükselişler olabilir. Özellikle altın ve gümüş gibi emtialarda yükseliş çok ciddi şekilde gerçekleşebilir" dedi.

İşte Ergezen'in A Para'daki o açıklamaları:

Ergezen: Varlık fiyatlarında çok ciddi yükselişler olabilir

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