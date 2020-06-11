Borsa İstanbul FED sonrası güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 628,60 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek 109.150,34 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile orman, kağıt, basım oldu. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 109.778,94 puandan tamamladı.

FED'İN AÇIKLAMALARI RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar ve açıklamalarının ardından küresel piyasalardaki negatif seyrin, açılışta Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu söyledi. Fed'in beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri törpülemesi, küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSALAR SATICILI SEYRETTİ

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktı. Fed sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,5 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bugün avro para birimini kullanan AB ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dün 1,1424 ile son 3 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin tedirginlikler nedeniyle bugün Asya borsalarında da düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,50 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 109.778,94 puandan tamamladı. Fed sonrası düşüşe geçerek 6,7767'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7840 seviyesinde işlem görüyor.