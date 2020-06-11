Borsada cankurtaran tavsiyeler uzman isimden geldi! Altın fiyatları yorumu dikkat çekti...

Koronavirüs pandemi süreciyle başlayan süreç, merkez bankalarını piyasaya bol likidite vermeye itti. Düşen faizler mevduat faizine ilgiyi keserken, insanlar en çok altın ve borsa yatırımını tercih etmeye başladı. Son olarak yatırımcıların radarında olan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Fed'in karar metninde koronavirüs salgınının büyüme, enflasyon ve istihdam üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratmaya devam edeceği yinelendi.

Yatırımcılar FED'in bu kararının ardından piyasanın nasıl etkileneceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Piyasa açılışıyla A Haber'de yayına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yatırımcılar için cankurtaran borsa, altın ve döviz değerlendirmesinde bulundu.

FED'in faizleri beklentiye paralel sabit tuttuğunu ifade eden Erdem, Başkan Powell'ın piyasaları nakit olarak destekleyeceklerini sürdüreceğinin açıklamasını hisse senedi piyasaları genel bir kar satışına ittiğini açıkladı. Bu durumun Borsa İstanbul'a da küçük bir yansıması olduğunu savundu. Endeks için yükselişin devamında 110 bin puan bandının kritik olduğunu bildiren uzman isim, borsada artan yerli yatırımcıya dikkat çekti ve finansal okuryazarlığı az olan yerli yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

"KREDİ ALARAK BORSAYA GİRMEK ÇOK YANLIŞ"

Son dönemde bankadan kredi alarak borsaya girenlerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Erdem, bu durumun çok yanlış olduğunu ifade etti. Uzman isim yatırımcıların kredi alarak değil, tasarruflarının bir kısmıyla borsaya girmesinin mantıklı olduğu savundu.

Borsanın oyun oynanacak bir yer olmadığını ifade eden Erdem, "Hisse senetleri orta-uzun vadede bir yatırım aracı olarak kullanılmalı" dedi. Ayrıca sosyal medyadan tavsiye alarak yatırım yapmanın yanlış olduğunu ifade eden Erdem, yatırımcıları maddi kayba karşı uyardı.

"SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA DİKKAT EDİN"

"Şu hisseyi alın bu hisseye girin" diyenlere uyanların zarara uğramasının muhtemel olduğunu açıklayan uzman isim, o hisseyi yukarıdan size satabilirler ve siz hisse düştükten sonra zarara uğrayabilirsiniz" dedi.

FED'in açıklamalarına değinen Erdem, FED'in iyimserlikten uzak açıklamaları sonrası dolarda yukarı yönlü bir hareket olduğunu ifade eden Erdem, Euro için "Dar banttaki hareketini sürdürüyor" dedi.

"DÜĞÜN SEZONU GELİYOR ALTIN YÜKSELEBİLİR"

Altındaki yükselişe dikkat çeken Erdem, FED'in yeniden piyasayı tahvil alımıyla destekleyecek olmasıyla altına talebin artığını savunan uzman isim altının onsunun 1700 doları yeniden aştığını ifade etti.

Düğün mevsiminin yaklaştığını ifade eden Erdem, altına talebin daha da artacağını vurguladı ve bu durumda fiyatlarda bir artış olabileceğini sözlerine ekledi.

İşte Faruk Erdem'in A Haber'deki dikkat çeken o açıklamaları:

Kredi alarak borsaya girilir mi? Altın düşecek mi?

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri! 11/06/2020