Dolar düşecek mi? Doların önünde gevşeme alanı var mı? Uzman isim A Para'da yorumladı

A Para'da yayına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya doların seyrini değerlendirdi. "Doların önünde bir gevşeme alanı var mı" sorusuna "Elbette gevşeme alanı var. Türkiye ile ilgili her olumlu gelişmede Dolar/TL'de gevşeme alanı olur" dedi.

Kaya, Merkez Bankası ve BDDK'nın hamleleriyle doların düştüğünü ifade ederek, Türkiye'nin özellikle dış borç ödeme zamanlarında doların yükseldiğini belirtti ve önümüzdeki 5 ay içerisinde Türkiye'nin dış borç ödemesi konusunda rahat olduğunu bildirdi.

Kaya'nın A Para'daki o açıklamaları:

Dolar düşecek mi?