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düşecek mi? Doların önünde gevşeme alanı var mı? Uzman isim A Para'da yorumladı

A Para’da yayına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya doların seyrini değerlendirdi. Kaya, ve ’nın hamleleriyle doların düştüğünü ifade ederek, özellikle 5 aylık bir dilimde doların önünde bir gevşeme alanı olabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 17:09 Son Güncelleme: 11.6.2020 17:15 ABONE OL
Dolar düşecek mi? Doların önünde gevşeme alanı var mı? Uzman isim A Para'da yorumladı

A Para'da yayına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya doların seyrini değerlendirdi. "Doların önünde bir gevşeme alanı var mı" sorusuna "Elbette gevşeme alanı var. Türkiye ile ilgili her olumlu gelişmede Dolar/TL'de gevşeme alanı olur" dedi.

Kaya, Merkez Bankası ve BDDK'nın hamleleriyle doların düştüğünü ifade ederek, Türkiye'nin özellikle dış borç ödeme zamanlarında doların yükseldiğini belirtti ve önümüzdeki 5 ay içerisinde Türkiye'nin dış borç ödemesi konusunda rahat olduğunu bildirdi.

Kaya'nın A Para'daki o açıklamaları:

Dolar düşecek mi?

Fed sonrası borsadaki satışların nedeni ne? Uzman isim A Para'da açıkladı

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Dolar düşecek mi? Doların önünde gevşeme alanı var mı? Uzman isim A Para'da yorumladı
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