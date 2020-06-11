FED kritik faiz kararını açıkladı! Doların tepkisi ne oldu! İşte dövizde son durum...

ABD Merkez Bankası dün piyasada yakından izlenen faiz kararı ile birlikte koronavirüs salgınından tahrip olan ABD ekonomisinin ayağa kalkması için verdiği olağanüstü desteği en az birkaç yıl sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Fed'in para kurulundaki politika yapıcılar, bu yıl ABD ekonomisinin %6.5 daralacağını ve işsizlik oranının yıl sonunda %9.3 olacağı tahmininde bulundular. Asya borsaları koronavirüsün ekonomide yaptığı tahribatı teyit eden Fed tahminlerinin ardından geriledi. Tahvil fiyatları ise Fed'in ekonomiye sağladığı emsali görülmemiş desteğin daha da artacağı beklentileriyle yükseldi.

Son iki haftaki yükseliş ile karşılaştırıldığında borsalardaki düşüşler ılımlı seviyede. 10 gün üst üste yükselen Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün %0.3 düştü. Fed'in dün yayımladığı ABD'de faizlerin en az birkaç yıl sıfır seviyesinde kalacağını gösteren tahminleri doların ilk tepki olarak değer kaybetmesine yol açtı ancak dolar endeksi <.dxy> 96.5 seviyesinin hemen altında yatay seyrediyor.

Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.7-6.8 bandında dalgalanıyor. Zaman zaman bu bant aşağı ve yukarı yönlü test edilse de kalıcı bir yön değişimi henüz olmadı.

DOLARIN KRİTİKLERİ: 6.65 DESTEK 6.85 DİRENÇ

Bankacılar dolar/TL'de 6.85 ile 6.65 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda 6.8 seviyesi ise 6.85 kadar belirleyici olmasa da yakından izleniyor.

Dolar/TL bu sabah saat 0858'de 6.7805/6.7850 seviyesinde işlem görüyor. Kurda bu sabahki seviyeler düne göre nerdeyse bir değişim yaşanmadığı anlamına geliyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.2355/7.2410, euro/TL 7.6908/7.6976 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL'deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek oluyor. Kamunun döviz arzının geçtiğimiz yıldan Nisan sonuna kadar 80 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.

CDS'TE DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞTİ

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor. 5 yıllık CDS bugün 445/455 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar haftanın kalanında iç piyasada sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini belirtiyorlar.

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