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s: Avrupa inşaat malzemeleri sektörü karları ciddi düşüş gösterebilir

s'e göre, Avrupa inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin koronavirüs salgınından kaynaklı olarak  karlarında ciddi düşüşle karşı karşıya...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 10:31 ABONE OL
Moody's: Avrupa inşaat malzemeleri sektörü karları ciddi düşüş gösterebilir

Moody's Investors Service, Avrupa inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin koronavirüs salgınından kaynaklı olarak karlarında ciddi düşüşle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Avrupalı inşaat malzemeleri şirketlerinin 2020'de faiz, vergi ve amortisman öncesi karlarının ortalamada yüzde 20-25 azalmasının bleklendiğini belirten Moody's, bunun şirketlerin kredi kalitelerini kötüleştireceğine dikkat çekti. Moody's Başkan Yardımcısı Vitalli Morgovski yaptığı değerlendirmede, "Yatırım yapılabilir seviyede nota sahip üreticilerin nakit akışının net borca oranı gibi kredi değerlerini korumak konusunda daha iyi olacaklar" ifadelerini kullandı.

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Moody's: Avrupa inşaat malzemeleri sektörü karları ciddi düşüş gösterebilir
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