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fiyatları sonrası düşüş kaydetti

Merkez Bankası'nın () yaptığı açıklamada ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin saptamaların yer alması, talep kaygılarını artırmasıyla fiyatları hafif geriledi

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 11.6.2020 09:49 ABONE OL
Petrol fiyatları FED sonrası düşüş kaydetti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin saptamaların yer alması, talep kaygılarını artırmasıyla petrol fiyatları hafif geriledi. Buna karşılık Fed'in kötümser ekonomik öngörülerinin etkisiyle yükselen altın, kâr realizasyonu satışlaryla geriledi.

FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

FOMC'deki 17 politika yapıcının tamamı yakından izlenen gecelik faiz oranının 2021 sonuna kadar sıfıra yakın kalacağını öngörürlerken, kuruldaki 15 politika yapıcı ise 2022 yılı sonuna kadar faizlerde değişiklik olmayacağını öngördüler.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.56 düşüşle 40.26 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.58 düşüşle 38.45 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.63 düşüşle 17.81 dolar,
- altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,728.10 dolar,
- bakır, yüzde 2.38 artışla 5,904.00 dolar,
- platin, yüzde 0.92 düşüşle 835.14 dolar,
- paladyum yüzde 0.62 düşüşle 1,942.65 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 377 lira, çeyrek altın 619 lira, Cumhuriyet altını da 2,467 liradan satılıyor.

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Petrol fiyatları FED sonrası düşüş kaydetti
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