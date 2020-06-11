Piyasalar bu kararlarla yön bulacak! Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye devam edecek mi?

FED faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği kararda faizler değişmedi. Şimdi gözler yıl sonuna kadar TCMB'nın alacağı kararlarda olacak.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, A Para yayınında düşük faiz ortamına ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte alacağı kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezgin, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için hâlen yerinin olduğunu söyleyerek faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin büyüme ve istihdam konusunda büyük hassasiyeti olduğunu vurgulayan Sezgin, Türkiye'nin büyüme konusunda pozitif ayrışması yönünde hamleleri olduğunu ve bununla beraber Merkez Bankası'ndan buna paralel faiz indirimlerinin süreceğini ifade etti.

Yılın ikinci yarısında enflasyonda daha anlamlı düşüşler olacağını bildiren Sezgin, bu durumun Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini güçlendireceğini söyledi.

İşte Sezgin'in o açıklamaları:

Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye devam edecek mi?