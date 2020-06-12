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A 'da kritik yorumu! Daha fazla yükseliş olabilir...

Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A ’da yayınlanan Emtia Notları programına katıldı. Altının seyrini değerlendiren Ergezen dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uzman isim “küresel ekonomilerde büyüme endişeleri altına olan talebi artırıyor” derken ilerleyen zamanlarda bu durumun altında daha fazla yükselişlere neden olabileceği yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 14:59 Son Güncelleme: 12.6.2020 15:10 ABONE OL
A Para'da kritik altın yorumu! Daha fazla yükseliş olabilir...

"Son gelişmeler altın piyasaları için yukarı yönlü bir katalizör olabilir mi" sorusuna uzman isim, "Evet, riskten kaçınma iç güdüsü artıkça altında talebin arttığını görmek çok doğal" dedi. Altının pozitif trendinin sürdüğünü ifade eden Ergezen, 1690'lı seviyelerden altının onsunun yukarı hareket yaptığını bildirerek, panik satışlara rağmen dipten bir toparlanmanın söz konusu olduğunu belirtti.

"1745 DOLAR ÖNEMLİ BİR DİRENÇ"

Ergezen, altının onsunda 1745 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğuna dikkat çekti. Bu seviyenin üzerinde altındaki yükselişin hızlanabileceğinin altını çizen uzman isim, altında talebin sadece pandemi süreciyle değil likiditenin artması ve küresel düzeyde büyümeye olan endişenin yükselmesiyle birlikte arttığını vurguladı.

"ALTINDA DAHA FAZLA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altında 2018 yılından beri başlayan bir trend olduğunu ifade eden Ergezen, merkez bankalarının artan borçluluklarına değinerek, "bu borçluluklar koronavirüsten sonra gittikçe arttı" dedi. Hem ekonomik ve sağlık anlamında endişelerin arttığını ifade eden uzman isim, artan borçluluk ve endişelerin ilerleyen zamanlarda altında daha fazla yükselişe neden olabileceğini savundu.

İşte Ergezen'in A Para'daki altınla ilgili kritik açıklamaları:

Ergezen: Büyüme endişeleri altına yarıyor

Uzman isim A Para'da yorumladı: Borsadaki düşüşler alım fırsatı! Hangi sektörler öne çıkacak?
"Büyük Duruş" karşısında ekonomiye 4 koldan destek

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A Para'da kritik altın yorumu! Daha fazla yükseliş olabilir...
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