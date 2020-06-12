"Büyük Duruş" karşısında ekonomiye 4 koldan destek

KAMU OTORİTELERİ VE MERKEZ BANKASI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Koronavirüs salgınının "Büyük Duruş" olarak nitelendirilen küresel çaplı bir krizin fitilini ateşlemesiyle zor durumda kalan piyasalar ve reel ekonomiyi canlandırmak için Merkez Bankası ve kamu otoriteleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, elini taşın altına koyarak stratejik tedbirler aldı.

Kamu bankaları öncülüğünde salgın nedeniyle ortaya çıkan likidite sıkışıklığı giderilmeye çalışılırken, kredi limitlerinin artırılmasından borçların ötelenmesi ve düşük faiz/finansman oranı sunulmasına kadar birçok paketle birey ve esnafın nakit ihtiyacı karşılandı. Döviz piyasasında volatilitenin ve spekülatif hareketlerin arttığı bu dönemde, başta TCMB, BDDK ve SPK olmak üzere swap kanalı ve türev piyasalar üzerinden istikrarı sağlayıcı yönde hamleler yapıldı.