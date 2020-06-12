FED faizleri negatife çekerse ne olur? Merak edilen soru A Para'da cevaplandı

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, piyasaların seyrini değerlendirdi. Karadağ, ABD ekonomisinde olumsuz gidişatın devam etmesi halinde FED'in yeni bir adım atacağını, ancak bunu negatif faize geçişten çok, elindeki diğer imkânları kullanarak yapacağını söyledi.

"FED FAİZLERİ NEGATİFE ÇEKERSE PİYASALARDA GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

"Fed faizleri negatife çekerse ne olur" sorusuna, "Yakın zamanda böyle bir şey beklemiyorum" yanıtını verdi. Piyasalardaki olumsuz hava bir süre daha devam ederse Fed'in hamle yapmak isteyebileceğini vurgulayan uzman isim, "FED'in faiz dışında elindeki diğer enstrümanları kullanarak likiditeyi rahatlatmayı amaçlayabilir" dedi.

FED'in faizleri negatife çekebilme ihtimalini de değerlendiren uzman isim, "Bu durumda piyasada çok anlamlı hareketler olacağını düşünmüyorum" yorumu yaptı. İlk başta piyasalarda anlık bir hareket gözlemlenebilir ama piyasalarda çok güçlü bir etki bir yeni sayfa açmaz" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Karadağ'ın A Para'daki o açıklamaları:

FED faizleri negatife çekerse ne olur?