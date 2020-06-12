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Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu () Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Nisan'da yıllık arındırılmış %31,4, arındırılmamış %31,3 düşüş gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:17 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:17 ABONE OL
TÜİK Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı

Sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle Nisan ayında yıllık %31,4 azaldı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5, imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %14,9 azaldı.

Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle aylık %30,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13,0, imalat sanayi sektörü endeksi %32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %12,4 azaldı.

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TÜİK Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı
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