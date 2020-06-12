Uzman isim A Para'da yorumladı: Borsadaki düşüşler alım fırsatı! Hangi sektörler öne çıkacak?

A Para yayınına katılan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, borsanın seyrini değerlendirdi. Yatırımcının yurt dışı piyasaları takip etmesi gerektiğini söyleyen Tözge, borsadaki düşüşün yatırımcı açısından bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Tözge, borsada öne çıkan ve çıkacak sektörleri de değerlendirerek net ifadeler kullandı.

"DÜŞÜŞLER YATIRIMCI İÇİN BİR FIRSAT"

Piyasalarda yurt dışındaki oynaklığın oldukça arttığını vurgulayan Tözge, bu durumun sürebileceğini bildirdi. Uzman isim alım yapmak için yatırımcının yurt dışı piyasaları takip etmesi gerektiğini açıklayarak, düşüşlerin yatırımcı açısından bir fırsat doğurduğu yorumunu yaptı.

"PERAKENDE SEKTÖRÜ ÖN PLANDA, DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE HAREKET OLABİLİR"

Alım yapmak için yatırımcıların bir miktar yurt dışını takip etmesi lazım diyen uzman isim, "Model portföyünüzde öne çıkan sektörler var mı" sorusuna perakende sektörünün pandemi sürecinde öne çıktığını savunurken, bunun yanında ham maddeye bağlı demir-çelik sektöründe önümüzdeki süreçte ciddi hareket olabileceğini ifade etti. Ulaştırma sektöründe bütün dünyada var olan baskıya dikkat çeken Tözge, Avrupa tarafında talebin toparlamasıyla beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinin de borsada öne çıkabileceğini belirtti.

İşte Tözge'nin A Para'daki o açıklamaları:

Tözge: Borsadaki düşüş fırsat yaratıyor