Ünlü akademisyen Kerem Alkin'den gündem yaratacak açıklama: Türkiye Çin’in alternatif pazarı olacak!

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, A Para'da yayınlanan Paranın Yönü programında Çin ile Türkiye'nin yeni dönem ihracatına dair değerlendirmelerde bulundu. Alkin, Türkiye'nin Çin'in alternatif pazarı olacağını vurguladı ve "Çin'in Türkiye'den ithalatının hız kazanacağı bir döneme gireceğiz" dedi.

Türkiye'nin yeni dönemdeki fırsatları konusunda açıklamalar yapan ünlü akademisyen, dünyada Türkiye'nin Çin'den sonra en ciddi mega projeleri yapan ülke olduğunu vurguladı. Marmaray, köprüler ve mega projelerin altını çizen Alkin, "Bu bağlantılarla Çin'in ihraç malları Avrupa'ya kolay ulaşacaksa, geri dönen trenlerde de Türkiye'nin mallarının Çin'e gitmesi gerekiyor" dedi. Alkin, "Türkiye'nin bu jestine Çin'in de mutlaka Türkiye'den ithalat yaparak cevap vermesi gerekiyor" dedi.

"ÇİN'İN CİDDİ MANADA İLİŞKİ KURMASININ EN YARARLI OLACAĞI ÜLKE TÜRKİYE"

Prof. Dr. Kerem Alkin, Çin ile Türkiye'nin arasındaki ticaret ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağına vurgu yaparak, "ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerle Covid-19 çerçevesinde gerginliğin giderek tırmandığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Yakın zamanda Avustralya'nın 190'a yakın ülkeyi ikna ederek, Çin hakkında Covid-19'la mücadele sürecinin başlangıcında yaşananlarla ilgili soruşturma talebinde bulundu. Çin'i ciddi manada töhmet altında bırakan açıklamalar oldu. Çin'de bu durumdan rahatsız olarak toplam et ithalatının üçte birini yaptığı Avustralya ile et ithalatını durdurdu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Covid-19 ile bağlantılı olarak Çin'in bazı ülkelerle tedarik noktasındaki ilişkilerde hem ithalat hem ihracat boyutunda farklı gelişmeler yaşanacaksa, bu noktada her ne olursa olsun, Çin'in ithalatla ilgili alternatif pazar arayışları söz konusu olacaksa, Çin'in ciddi manada ilişki kurmasının en yararlı olacağı ülke Türkiye" dedi.

Alkin: Türkiye Çin'in alternatif pazarı olacak

