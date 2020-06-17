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yatayda kapandı

günün büyük çoğunluğunda 1000 puanlık marjda dalgalandı. Endeks son dönemdeki hareketlerine nazaran daha sakin seyrediği günü 110 bin 939 puan ile yatay kapadı. Kapanışta, BIST yüzde 0.12 artıda, BIST yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 18:21 Son Güncelleme: 17.6.2020 18:32 ABONE OL
Borsa İstanbul yatayda kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülteni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

"6.80'İN ÜZERİNDE RİSKLER YUKARI YÖNLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Ünlü Menkul Değerler'in, "Dolar/lira 6.80'in üzerine iyice yerleşti" başlıklı değerlendirmesine göre, küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın liranın kayıplarını telafi etmekte belirgin şekilde zorlandığını görüyoruz:

"Kaldı ki teknik açıdan bakıldığında da sık sık dile getirdiğimiz gibi 6.80'in üzerinde riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Buna karşın önceki denemelerde aşılamayan 6.86'nın altında kalınıyor olmasının ise göreceli olarak rahatlık sağladığını söylemek mümkün. İçeride önemli bir gündem maddesi olmadığını düşünürsek küresel risk iştahının seyri kurun görünümünde belirleyici unsur olarak çalışmaya devam edecektir. Bu noktada ikinci dalga endişelerini aleyhte, merkez bankalarının likidite desteğinin sürmesini ise lehte unsurlar olarak görüyoruz. Hazine, Salı günü düzenlediği, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,
  • euro en düşük 7.6904 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,
  • sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.
  • Küresel piyasalarda 1.1206 - 1.1294 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1227 düzeyindeydi.

Günün öne çıkan başlıkları:

  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 173.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 895 milyon dolar azalarak 8.1 milyar dolara geriledi.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 42.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
  • Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde uzun vadeli kredilerde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı. Bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.1 milyar dolar azalışla 20.2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 875 milyon dolar azalarak 2.8 milyar dolara indi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 25 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara geriledi.
  • Kısa vadeli kredilerde, bankaların kredi borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5.0 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 24 milyon dolar azalışla 1.7 milyar dolara düştü. Alacaklı bazında, bu dönemde uzun vadeli kredi borcu tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, 4.8 milyar dolar azalarak 120.8 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu bazında, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 919 milyon dolar azalarak 7.9 milyar dolara düştü.
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Borsa İstanbul yatayda kapandı
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