Borsa İstanbul yatayda kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülteni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

"6.80'İN ÜZERİNDE RİSKLER YUKARI YÖNLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"



Ünlü Menkul Değerler'in, "Dolar/lira 6.80'in üzerine iyice yerleşti" başlıklı değerlendirmesine göre, küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın liranın kayıplarını telafi etmekte belirgin şekilde zorlandığını görüyoruz:



"Kaldı ki teknik açıdan bakıldığında da sık sık dile getirdiğimiz gibi 6.80'in üzerinde riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Buna karşın önceki denemelerde aşılamayan 6.86'nın altında kalınıyor olmasının ise göreceli olarak rahatlık sağladığını söylemek mümkün. İçeride önemli bir gündem maddesi olmadığını düşünürsek küresel risk iştahının seyri kurun görünümünde belirleyici unsur olarak çalışmaya devam edecektir. Bu noktada ikinci dalga endişelerini aleyhte, merkez bankalarının likidite desteğinin sürmesini ise lehte unsurlar olarak görüyoruz. Hazine, Salı günü düzenlediği, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6904 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1206 - 1.1294 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1227 düzeyindeydi.

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