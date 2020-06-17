Borsadan rekor getiri! İşte endeksin üzerinde getiri sağlayan sektörler...

Yıl başından bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında rekor artışlar yaşandı. Borsada yatırımcı sayısı tarihinde ilk kez 1.5 milyonu aştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de son dönemdeki Borsa İstanbul'un güçlü seyrini değerlendirdi. Erdem, pandemi süreciyle insanların eve kapanmasının borsadaki yatırımcı sayısını artırdığını ifade ederek, endeksin son dönemdeki getirilerini mercek altına aldı.

Faizlerin düşük olması, dolarda ve altında kazancın düşük olmasıyla yatırımcının borsaya yöneldiğini ifade eden Erdem, yıl başından bu yana yaklaşık 300 bin yeni yatırımcının borsaya geldiğini bildirdi.

EN DÜŞÜK GETİRİ BIST 100'DE YÜZDE 34

Erdem, son 5 ay baz alındığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki en düşüğe göre getirinin %34 olduğunu ifade ederken, BIST 30 endeksinde bu oran %28 olarak göründüğünü belirtti.

SPOR, SANAYİ, TURİZM VE BİLİŞİM ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI

Borsanın üzerinde getiri sağlayan sektörleri açıklayan Erdem, BIST SPOR'un %155, BIST SANAYİ'nin %145, BIST TURİZM'in %130 ve BIST BİLİŞİM'in ise %88 getiri sağladığını bildirdi. Erdem burada yatırımcılar için kritik bir açıklanmanın altına imza atarak, "Bu sektörler borsanın üzerinde performans göstermişler. O yüzden hep diyorum ben endekse bakmayıp, hissede seçici olmak lazım. Yatırım yaparken destek almak lazım" dedi.

"KREDİ ÇEKEREK HİSSE SENEDİ ALMAK ÇOK TEHLİKELİ"

Bankadan kredi çekerek borsaya yatırım yapmanın çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Erdem, "tasarrufların bir kısmıyla hisse senedi almak lazım" yorumunu yaptı. Sosyal medyanın hisse senedi tavsiyesi alınacak bir yer olmadığını ifade eden uzman isim, yatırımcıları maddi kayba karşı uyardı.

İşte Erdem'in A Haber'deki o açıklamaları:

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