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Düşük bol para borsalara yaradı! Peki hisse senedi piyasalarında balon patlarsa ne yapar?

A Para yayınına katılan Finansal Danışman Mehmet Erten, piyasaların seyrini değerlendirdi. Erten, “Merkez bankaları piyasaya bol para sürerek zaman satın alıyorlar” dedi. Uzman isim, “Şuanda piyasaya sürülen paranın ne 2008 bilanço büyümesine benziyor nede başkalarına benziyor. Parasal açıdan muazzam bir büyüme” diyerek bu durumun hisse senedi fiyatlarında şişmelere neden olduğunu ifade etti. Erten, hisse senedi piyasalarında balonun sönmesi durumunda 'in yapacağı hamleleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 12:25 Son Güncelleme: 17.6.2020 12:38 ABONE OL
Düşük faiz bol para borsalara yaradı! Peki hisse senedi piyasalarında balon patlarsa FED ne yapar?

A Para yayınına katılan Finansal Danışman Mehmet Erten, pandemi süreciyle artan likiditeye dikkat çekerek piyasaların seyrini değerlendirdi. Erten, paranın miktarının son derece önemli olduğunu ifade eden Erten, bollaşan bu paranın kendine gelir aramaya devam ettiğini ve kendini hisse senedi piyasalarda bulduğunu ifade etti.

Merkez Bankalarının toparlanma ümidiyle bol parayı piyasaya sürerek zaman satın aldığını bildiren Erten, "Şuanda piyasaya sürülen paranın ne 2008 bilanço büyümesine benziyor ne de başkalarına benziyor. Parasal açıdan muazzam bir büyüme" diyerek bu durumun hisse senedi fiyatlarında şişmelere neden olduğunu ifade etti. Diğer varlık gruplarında getirinin olmadığını ifade eden uzman isim, bu durumun artan likidite ile birleşerek yatırımcıların daha riskli varlık gruplarında getiri arayışına ittiğini belirtti.

"BALON PATLARSA FED HİSSE SENEDİ ALIRSA ŞAŞIRMAM"

Hafta içinde Avrupalı bir fon yöneticisinin bir sunumuna katıldığını bildiren uzman isim, "Hisse senedi fiyatlarındaki muazzam bir şişme var burada bir patlama olursa FED ne yapar sorusunu sordum" dedi ve fon yöneticisinin cevabının şu olduğunu ifade etti, "O zaman da FED hisse senedi alırsa hiç şaşırmam."

İşte Erten'in o açıklamaları:

Erten: Merkez bankaları piyasaya bol para sürerek zaman satın alıyorlar

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Düşük faiz bol para borsalara yaradı! Peki hisse senedi piyasalarında balon patlarsa FED ne yapar?
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