Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Mayıs'ta geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 0.1 düzeyine kadar geriledi. Eurostat'ın verilerine göre, Mayıs ayında genel Avrupa Birliği (AB) yıllık enflasyonu da yüzde 0.6 düzeyinde gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre enflasyonu artış yönünde en çok gıda, alkollü içecekler ve tütün, hizmetler ve enerji dışı endüstriyel ürünler ve enerji fiyatları etkiledi. Bu dönemde en düşük yıllık enflasyon verileri, Estonya'da "eksi" yüzde 1.8, Lüksemburg'da "eksi" yüzde 1.6, Güney Kıbrıs ve Slovenya'da "eksi" yüzde 1.4 olarak belirlendi. Buna karşılık en yüksek enflasyon oranları da yüzde 3.4 ile Polonya'da, yüzde 3.1 ile Çekya ve yüzde 2.2 ile Macaristan'da ölçüldü.

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