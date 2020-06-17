Merkez Bankası (TCMB) faizlerde indirime gidecek mi? A Para'da uzman isim yorumladı...

Merkez Bankası kritik Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda Merkez'in alacağı faiz kararı piyasaların radarında olacak.

Daha önce İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, A Para yayınında düşük faiz ortamına ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte alacağı kararlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sezgin, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için hâlen yerinin olduğunu söyleyerek faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek Merkez'in faiz indirimi konusunda yerinin olduğunu ifade etmişti.

Piyasalar bu kararlarla yön bulacak! Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye devam edecek mi?

"KURUM OLARAK FAİZ BEKLENTİMİZ 25 BAZ PUAN"

Bugün ise bir uzman daha Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda yeri olduğunu ifade ederek beklentilerinin indirim yönünde olduğunu açıkladı. A Para yayınına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, Merkez Bankası'nın koronavirüse karşı atacağı olası adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Merkez Bankası faize dokunur mu" sorusuna "Bizim kurum beklentimiz 25 baz puan indirim olacağı yönünde" diyerek cevap veren Bayraktar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda enflasyon dilini kullandığını bildirdi. Merkez Bankası'nın temkinli tutumu olduğunu belirten uzman isim, "Merkez bir önceki adımını ölçülü olarak nitelendirmişti" dedi. Uzman isim enflasyondaki düşüsün hızla Temmuz ayıyla başlayacağını da belirterek, 25 baz puan indirimin masada olduğunu vurguladı.

İşte Bayraktar'ın A Para'daki o açıklamaları:

Merkez Bankası (TCMB) faizi indirecek mi?