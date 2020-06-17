Piyasalara ralli mi geliyor? Borsada yükseliş sürecek mi? Uzman isim A Para'da açıkladı

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma uzmanı Eda Karadağ piyasaların seyrini değerlendirdi. Karadağ, özellikle Çin'de vaka sayısının artışının görülmesini piyasalarda tedirgin yarattığını belirterek, "ABD ve Çin'in virüs sayılarındaki artışı takip edeceğiz" yorumunu yaptı.

"GÜÇLÜ BİR RALLİ İÇİN BİRAZ DAHA ZAMAN VAR"

A Para A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma uzmanı Eda Karadağ piyasaların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadağ, son dönemdeki ikinci dalga endişesinin ön planda olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerde vaka sayılarındaki artışlarda ciddi bir yükselme olursa bu durum piyasalarda negatif algının derinleşmesine neden olabilir" dedi. Çin tarafında tekrardan kısıtlamalar başlarsa bu durumun yine bir panik havası yaratabileceğini ifade eden Karadağ, eğer vaka sayısında artış olmazsa bu durumun piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti. Uzman isim güçlü bir ralli için ise biraz daha zamanın olduğunu vurguladı.

"BORSA İSTANBUL OLDUKÇA İYİ TUTUNUYOR"

İkinci dalga olması durumunda Borsa İstanbul'da satışları biraz daha derinleştirebileceğini belirten Karadağ, ilerleyen dönemde yabancıların Borsa İstanbul'a gelmesi durumunda kazançların genişleyebileceğini belirtti. Endeksin küresel piyasalara nazaran oldukça iyi tutunduğunu bildiren uzman isim, endeksin teknik görünümünde de bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Uzman isim sözlerine yatırımcılara krizi fırsata çevirerek kademeli olarak piyasaya girme tavsiyesi ekledi.

İşte Karadağ'ın o açıklamaları:

Karadağ: Vaka sayısındaki artış piyasaları tedirgin etti

İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı