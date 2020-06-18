Borsada hangi hisseler alınmalı? Uzman isimden kritik tavsiyeler A Para'da geldi

A Para yayınına katılan Para ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, Borsa İstanbul'u hem genel hem de sektörel bazda değerlendirirerek yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

"BORSA İSTANBUL YATIRIM KURULUŞLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU"

Doğaner Borsa İstanbul'da artan yerli yatırımcıya dikkat çekerek, Borsa İstanbul'un yatırım kuruluşlarına yazı gönderdiğini belirtti. Uzman isim Borsa İstanbul'un sosyal medya üzerinden insanları manipülatif hisselere yönlendirenler konusunda yatırım kuruluşlarına bildiride bulunduğunu söyledi. Doğaner, Borsa İstanbul'un bu kişilere ortam hazırlanmaması ve bir şekilde bu dolandırıcı kişileri dışlamaları konusunda yatırım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu açıklayarak Borsa İstanbul'un seyri hakkına yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA ÇOK ENDEKSİ YAKALAMAMIŞ, ENDEKSİN ALTIN KALAN HİSSELERE ŞANS TANIMAK İSTİYORUM"

Dr. Doğaner, yatırımcının son dönemde düşen faiz ortamında ortalama getiriyi yükselmek için hisse senedi aldığını ifade ederek , borsada yatırımcıların artık yavaş yavaş getirilerini realize edip sığ hisselerden daha sağlıklı daha büyük şirketlere geçiş yapabileceğini ifade etti. Turizm tarafında olumlu sinyaller alınmadığını ifade eden Doğaner, bu durumun havacılık hisselerinde baskı oluşturduğunu bildirdi. Bunun yanında gıda ve perakende sektörlerinin zaten primli olduğunu ifade ederek, "Ben daha çok endeksi yakalamamış, endeksin altın kalan hisselere şans tanımak istiyorum" dedi.

İşte Dr. Doğaner'in A Para'daki yatırımcılar için kritik o açıklamaları:

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir?