İkinci dalga endişesi piyasaların gündeminde! Borsalarda yükseliş sürecek mi?

Birçok ülkede son dönemde koronavirüsü vakalarında kaydedilen artış ikinci dalga korkularını artırdı. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi artarken, geçen haftada 2,8 trilyon dolarlık değer kaybı yaşayan borsalar yeni haftaya da düşüşle başladı.

Hafta başında küresel piyasalardaki bu duruma karşın Borsa İstanbul'da güçlü duruş hakim göründü. Daha sonra FED'den gelen varlık alımı açıklamasıyla piyasalarda bir dengelenme süreci yaşanırken Borsa İstanbul'da küresel piyasalardaki pozitif ayrışarak bugün 112.500 puan seviyesinin üzerini gördü.

A Para yayınına katılan Noorcm Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin, koronavirüste ikinci dalga endişesinin küresel piyasalar ve Borsa İstanbul üzerindeki etkisini değerlendirdi. Hisse senedi piyasalarında yükselişlerinin ardında diğer yatırım araçlarındaki düşük getirinin olduğunun altını çizen Sevüktekin, FED'in 2022 yılına kadar faizleri artırmayacağını bildirdi. Bu durumun hisse senedi piyasalarını desteklediğini savunan uzman isim, para birimleri tarafındaki risklerin salgın nedeniyle sürdüğünü belirtti. Tüm bunlar göz önüne alındığında Sevüktekin, yatırımcının görece daha kısa vadede yüksek getirilere sahip olabileceği hisse senedi piyasalarına girdiğini ifade etti.

"PİYASALARDA ANA TREND YUKARI YÖNLÜ"

Bütün merkez bankalarının teşviklerini ve taahhütlerini artıracağını söylediğini bildiren uzman isim, likiditenin bollaşarak hisse senedi piyasalarında hem küresel çapta hem de yurt içinde yükselişlerin süreceğini ifade etti.

Yurt içi piyasalarda yabancı yatırımcılara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sevüktekin, ana trendin hala yukarı yönlü olduğunu ancak bir düzeltme hareketi görülebileceğini vurguladı.

İşte Sevüktekin'in o açıklamaları:

Borsalarda yükseliş sürecek mi?