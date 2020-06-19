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Başkanı Trump'tan ile ilişkileri koparma tehdidi

Başkanı , "ABD, ile ekonomik bağları koparmayı bir politika seçeneği olarak kesinlikle devam ettiriyor" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 08:52 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan Çin ile ilişkileri koparma tehdidi

ABD Başkanı Trump, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi'nde yaptığı ABD ile Çin ekonomileri arasındaki bağların koparılmasının yaşalabilir bir seçenek olmadığını söylemesine rağmen, Çin ile ilişkileri koparma tehdidini tekrarladı.

Trump, "Büyükelçi Lighthizer'in Komite toplantısında yaptığı açıklamalar onun hatası değil, ben kendimi açıkça ifade etmemiş olabilirim. Ancak ABD, Çin ile ekonomik bağları koparmayı bir politika seçeneği olarak kesinlikle devam ettiriyor" diye konuştu.

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ABD Başkanı Trump'tan Çin ile ilişkileri koparma tehdidi
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