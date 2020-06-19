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'da rallinin anahtarı A Para'da açıklandı

A Para yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, ’un seyrini değerlendirdi. Erbaş, İstanbul’da 113 bin seviyesinin önemine dikkat çekerek, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yükselişin 125 bine kadar sürebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 12:34 Son Güncelleme: 19.6.2020 12:42 ABONE OL
Borsa İstanbul'da rallinin anahtarı A Para'da açıklandı

A Para yayına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş Borsa İstanbul'un seyri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, 113 bin puanın endeks için kritik olduğunu belirterek o seviyenin üzerinde 125 bin puanların gündeme gelebileceğini vurguladı. Borsa İstanbul'daki beklentilerini sıralayan uzman isim endeksin 113 bin puan seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 123-125 bin puana kadar hızlı bir yükselişin beraberinde gelebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul çifte rekorla kapandı

Önümüzdeki hafta Merkez Bankası, Haziran ayı verileri ve normalleşme görüntüsüne dikkat çeken Erbaş, "Dünya genelindeki normalleşme görüntüsünün tekrar piyasaları destekliyor olması durumunda yaz aylarında 113 binden 125 bin puan hareketini başlatabilir" yorumunu yaptı.

Erbaş'ın o açıklamaları:

Borsa İstanbul 125 bin puana gidebilir

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Borsa İstanbul'da rallinin anahtarı A Para'da açıklandı
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