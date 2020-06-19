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Başkanı Mester: Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek

ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6 daralmasını bekleyen Başkanı Loretta Mester, "Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek" dedi.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 08:45 ABONE OL
Cleveland Fed Başkanı Mester: Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere geri dönmesinin bir veya iki yıl alabileceğini söyledi. ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6 daralmasını bekleyen Mester, işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9 civarında kalmaya devam edeceğini öngördü.

"SALGIN ÖNCESİ SEVİYELERE GERİ DÖNMÜYORUZ"

Mester, "Ekonomide toparlanma görüyoruz, ancak salgın öncesi seviyelere geri dönmüyoruz. Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek" diye konuştu. Cleveland Fed Başkanı, koronavirüs salgınının uzun vadeli ekonomik büyüme için beklentilerini değiştirmediğini, yüzde 2 civarında büyüme beklemeye devam ettiğini de vurguladı.

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Cleveland Fed Başkanı Mester: Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek
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