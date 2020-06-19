Dolar güne nasıl başladı? Piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar...

Koronavirüs salgınında küresel ikinci bir dalga olacağı endişesi ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları güvenli limana yönelimi artırarak dolar/TL'yi baskı altında bırakıyor.

Salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen küresel ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik son dönemde küresel borsalarda sert yükselişe neden olmuş ancak geçen hafta itibarıyla bu yükseliş yerini endişelere bırakmıştı.

DOLAR/TL BİR AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Dolar/TL bu hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test ettikten sonra 6.85 etrafında dalgalanıyor. Bankacılar bu seviyenin aşılması ve bunun kalıcı olması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtiyorlardı.

Piyasada 6.85'in üzerinde ise 6.88 seviyesi yakından izliyor. Dolar, korona virüs vakalarında yeniden artışın hızlı ekonomik toparlanmaya olan güveni zedelemesi ve yatırımcıları rezerv para birimi olan dolara yönlendirmesiyle bir ayın en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Bu eğilim TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış baskısı olarak yansıyor. TL'de diğer ülke para birimlerine göre görece güçlü duruş sürüyor.

Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş sonrası kur genel olarak 6.7-6.8 bandında yatay bir seyir izliyordu. Geçen hafta Perşembe gününden itibaren ise dolar/TL'de yukarı baskı kuvvetlendi.

Dolar/TL bu sabah saat 0851'de 6.8545/6.8580 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.2711/7.2755, euro/TL 7.6877/7.6930 seviyesinde işlem gördü.

DİBS ÇIKIŞLARI 720 MİLYON DOLAR

TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcının Türkiye'den piyasa değişiminden arındırılmış DİBS ve hisse senedi çıkışları, yıl başından beri 12 Haziran'a kadar 11 milyar dolara ulaşmış durumda. 12 Haziran ile biten haftada sınırlı bir hisse senedi girişi görülse de DİBS çıkışları 720 milyon dolar ile oldukça kuvvetli gerçekleşti.

İç piyasada bugün Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketi sonuçlarını takip edilecek. İlgili veri TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi yakından izlenecek.

EKONOMİYİ YENİDEN DURDURMAK TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİL

Ekonominin yeniden kapatılması Türkiye'nin gündeminde yer almıyor. Bazı sağlık tedbirlerinin yeniden ilk Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini belirten yetkililer, alınacak tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda "seçici" olunacağını belirtiyorlar. Salgın kaynaklı olarak ekonomiyi yeniden durduracak sert tedbir almak için henüz çok erken olduğu görüşündeler.

Türkiye'de Mart ortasında başlayan korona virüs salgınında önlemlerin etkisiyle 800'lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran'dan sonra tekrar artış trendine girdi.

Tecrit önlemlerinde genel olarak gevşetilme adımlarının ardından bu hafta ise ilk kez vaka artışının hızlandığı bazı illerde maske takılması zorunlu hale getirildi. Sınav yapılacak hafta sonlarında kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi.

Piyasalarda iç siyasi gündem ile Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de izleniyor.

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