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Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak: +'nın Ağustos ayı için üretim planlarını konuşmadık

Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak, ve müttefiklerinin  oluşturduğu OPEC+'nın Ağustos ayı için üretim planlarını henüz  konuşmadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 08:58 Son Güncelleme: 19.6.2020 08:59 ABONE OL
Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak: OPEC+'nın Ağustos ayı için üretim planlarını konuşmadık

Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak, OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+'nın Ağustos ayı için üretim planlarını henüz konuşmadıklarını söyledi.

"Petrol piyasasının 2020 sonunda veya 2021 yılı başlarında dengelendiğini görebiliriz" diye konuşan Novak, Aralık ayından önce yeni bir olağanüstü OPEC+ toplantısı yapılması olasılığını dışlamadığını da ifade etti. OPEC+ Ortak bakanlak İzleme Komitesi üyeleri dün yaptıkları toplantıda anlaşmaya taraf ülkelerin kotalara uyumlarını gözden geçirdiler.

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak: OPEC+'nın Ağustos ayı için üretim planlarını konuşmadık
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