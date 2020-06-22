Almanya ekonomisinde rekor daralma bekleniyor

Bundesbank, Almanya hükümetinin teşvik paketinin ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını ve tüketiciler ile işletmeler arasındaki algıyı iyileştireceğini ancak ikinci çeyrekte etkisi pek göstermeyeceğini söyledi.

Merkez Bankası Almanya'nın ikinci çeyrekte yüzde 10'a yakın küçüleceğini öngörüyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Ocak - Mart döneminde yüzde 2.2 daralmıştı.

2021'DE YENİDEN POZİTİFE DÖNECEK

Bankanın açıklamasında devletin maaş desteğinin Mart'ta 2 milyon , Nisan'da 6 milyon kişiyi kapsadığı ve bu rakamın muhtemelen Mayıs'ta daha fazla olacağı belirtildi. Bundesbank katma değer vergisi nedeniyle enflasyon rakamlarının Temmuz'dan yıl sonuna kadar "önemli ölçüde negatif olacağını" belirtti. Bankanın tahminine göre enflasyon, yılın ikinci yarısında baz etkisinin görece yüksek olmasıyla birlikte 2021'de yeniden pozitife dönecek.

ABD'de petrol sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğüne geriledi

TCMB'den zorunlu karşılık kararı geldi