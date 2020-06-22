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yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

Piyasalarda küresel düzeyde salgında ikinci dalga endişeleri sürüyor. Bu hafta iç piyasalarda gündem 'nın Perşembe günü gerçekleştireceğini PPK toplantısı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yeni haftada , ve piyasalarında seyri değerlendirirken altın yatırımcısının sorduğu "altın alırken nelere dikkat edilmeli" sorusunu cevaplayarak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 11:42 Son Güncelleme: 22.6.2020 11:59 ABONE OL
Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

İç piyasalarda gündem 'nın Perşembe günü gerçekleştireceğini PPK toplantısı. Ekonomistler bu toplantıda faiz indirimi karar çıkacağı beklentisini ifade etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yeni haftada , ve piyasalarında seyri değerlendirirken altın yatırımcısının sorduğu "altın alırken nelere dikkat edilmeli" sorusunu cevaplarken, yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu. Uzman isimden değerlendirmeler haberin detayında...

Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

PİYASALARDA BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE"

A Haber'de yayınında güne başlarken , ve piyasalarını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu hafta gerçekleşecek toplantısına dikkat çekerek, "Piyasalarda beklenti 25 baz puan indirim olması yönünde" dedi.

Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

"SWAP ANLAŞMALARI DOLARI ZAYIFLATIYOR"

Cuma günü gerçekleşen Türkiye şirketlerinin yuan ile yaptığı swap anlaşması ile /TL üzerindeki baskının azaldığını ifade eden Erdem, doların dar bantta sıkıştığını bildirdi. Euro'da dolar karşında bir zayıflamaya dikkat çeken Erdem, için ise 30 milyar lira ile işlem hacmi rekoru kırıldığını vurguladı.

Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

"BORSAYA GİRİŞ SÜRÜYOR"

Borsaya girişin sürdüğünü belirten Erdem, son yükselişte bankacılık sektörünün de katkısı olduğuna işaret etti. Yükselişin hacimle birlikte olmasının olumlu olduğunu ifade eden Erdem, yabancı-yerli oranının dengelenmesiyle yurt dışındaki olayların 'u eskisi gibi çok fazla etkilemediğinin altını çizdi.

Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ VAR"

Altında bir yükseliş olduğunu söyleyen uzman isim, "Özellikle ABD'de ikinci dalga beklentisinin kuvvetlenmesinin bir güvenli liman talebini artırdı" diyen Erdem, "yurt içinde ise düğünlere izin verilmesi talebi artırdı" dedi.

Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Altını yatırım amaçlı alıyorsak bilezik gibi çeyrek gibi kolye gibi emtiaları tercih etmemeli" diyen Erdem, bu fiziki alımlarda işçilikten dolayı alış ve satış arasında fark olduğunun altını çizdi. Erdem, yatırım amaçlı alımlarda bankalardan gram altın şeklinde alımların olmasının daha kazançlı olacağını vurguladı.

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Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı
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