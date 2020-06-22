Altın yükselecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de piyasaları yorumladı

"SWAP ANLAŞMALARI DOLARI ZAYIFLATIYOR"

Cuma günü gerçekleşen Türkiye şirketlerinin yuan ile yaptığı swap anlaşması ile Dolar/TL üzerindeki baskının azaldığını ifade eden Erdem, doların dar bantta sıkıştığını bildirdi. Euro'da dolar karşında bir zayıflamaya dikkat çeken Erdem, Borsa İstanbul için ise 30 milyar lira ile işlem hacmi rekoru kırıldığını vurguladı.