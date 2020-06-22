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? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı!

Son zamanlarda yatay bir seyir sergileyen , son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer almayı sürdürüyor. Altın hakkında son dakika haberleri, küçük ve büyük demeden yatırımcılar tarafından çok yakından takip edilirken altın fiyatlarının yönü konusunda uzman görüşleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para yayınına katıldı. Yatırımcılar için kritik açıklamalar yapan ve altının bir yükselen trend içinde olunduğunu ifade eden Ergezen, "Her geri çekilme altın için bir alım fırsatı" dedi. Likiditenin yüksek olması, virüs ve büyüme endişelerinin piyasalar üzerinde bir baskı oluşturduğunu bildiren Ergezen, yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 14:17 Son Güncelleme: 22.6.2020 14:37 ABONE OL
Altın yükselecek mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı!

A Para yayınına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç haftadır yatay seyreden altın için tekrar yükselen kanala döndü diyen Ergezen, altın yatırımcısı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

"HER GERİ ÇEKİLME ALTIN İÇİN BİR ALIM FIRSATI"

"Altında yükselen bir trend içerisindeyiz" diye sözlerine başlayan Ergezen, bu yükselen trend içerisinde "Her geri çekilme altın için bir alım fırsatı" dedi. Likiditenin yüksek olması, virüs ve büyüme endişelerinin piyasalar üzerinde bir baskı oluşturduğunu bildiren Ergezen, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının bu anlamda önemli olduğunun altını çizdi. Piyasaların şuanda "V" şeklinde toparlanmanın fiyatlandığını belirten Ergezen, bu durumun çok da gerçekçi olmadığını açıkladı.

"ALTINA OLAN TALEP SÜRECEK"

Ergezen altına olan talebin devam edeceği beklentisini taşıdığını ifade eden uzman isim, haftanın açılışında altının yükselen kanal içerisine girdiğini vurguladı. Bu durumun yukarı yönlü hareketlerinin olabileceği yorumunu getirdiğini söyleyen Ergezen, yükselişin çok hızlı olmayabileceğini açıkladı.

İşte Ergezen'in A Para'daki o açıklamaları:

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Altın yükselecek mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı!
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