Borsa İstanbul bankacılık hisseleriyle 115 bini aştı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyorken, Borsa İstanbul bankacılık hisselerindeki alımların öncülüğünde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü %1.39 oranında yükselişle 115.190 puandan günü tamamladı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.39 artışla Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı.



21 ŞUBAT'TAN BU YANA EN YÜKSEK KAPANIŞ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Kapanışta BIST100 115 bin 190 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı. Bankacılık endeksi yüzde 2.74 ve holding endeksi yüzde 1.22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8.31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2.72 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

112.000 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de 1. el konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı. Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak eknomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.

ALTININ ONSU 1.757,25 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.757,25 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artarak 385 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2446, dolar/yen paritesi de 106,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,40 yükselerek 42,53 dolardan işlem görüyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8327 lira ve en yüksek 6.8592 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.7150 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.5283 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1269 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1267 düzeyindeydi.

PARA POLİTİKASI KURULU (PPK) TOPLANTISINDA ALINACAK KARARLAR TL'NİN PERFORMANSINA DOĞRUDAN ETKİ EDEBİLİR



Ünlü Menkul Değerler Araştırma'ya göre, hem zaman zaman artan jeopolitik riskler, hem de korona virüsün artış göstermesinin ekonomideki toparlanma sürecine gölge düşürmesi, doları destekleyen nedenler olurken, paritenin de kaçınılmaz olarak baskı altında kalmasına yol açıyor:



"Bu kapsamda özellikle 1.13'ün üzerinde güçlü satışla karşılaşan paritenin artan riskler doğrultusunda sıklıkla 1.12 sınırına doğru geri çekildiğini gördük. Bu seviyeyi teknik açıdan önemli bir destek olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki hafta içinde 1.12'nin altında kapanışlar görmemiz durumunda daha düşük seviyelere kapı açılmasını bekleriz. Haziran ayı başından bu yana küçük çaplı yükselişlerle yönünü yukarı çeviren dolar/lira, 3 Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 1.5 yükselmiş durumda. Haftanın devamında ise Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararlar TL'nin performansına doğrudan etki edebilir. Liranın özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutunun piyasa beklentisi ile ne derece örtüşeceğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada beklentilerden daha güçlü bir faiz indiriminin TL'de volatiliteyi artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."