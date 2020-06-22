Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/06/2020

22 Haziran 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2020-30.09.2020) aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Telekom: Çin ve Türkiye merkez bankalarının yerel parayla ticaret için oluşturduğu altyapı Türk Telekom (TTKOM) ve Turkcell (TCELL) tarafından kullanılmaya başlandı. İki dev şirket Çin'le anlaşmalarında yuana geçti.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15'in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'ten küçük olma koşulunun, yılsonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik, tesisi 26 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 Haziran 2020 tarihli yükümlülük döneminden 25 Aralık 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacaktır.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): Turktell Bilişim Servisleri, Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret'teki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirket, 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 0,2300000 TL Brüt (0,1955000 TL Net) kar payı ödemesini 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16.07.2020'dir. Cuma (19.06.2020) günkü kapanışa göre temettü verimliliği %2,8'dir.
Ziraat Yatırım
Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Negatif): Covid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak; şirket, sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin 05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına; 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına, 54mn TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851,4mn TL tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen 818mn TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97,1mn TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirket, 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 0,1800000 TL Brüt (0,1530000 TL Net) kar payı ödemesini 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16.07.2020'dir. Cuma (19.06.2020) günkü kapanışa göre temettü verimliliği %2,6'dır.
Ziraat Yatırım