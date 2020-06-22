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haberi! Bakan : Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 15:33 Son Güncelleme: 22.6.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüketici güven endeksi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DÜNYA EKONOMİLERİNE ORANLA DAHA HIZLI TOPARLANIYORUZ

Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız.

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Son dakika haberi! Bakan Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız
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