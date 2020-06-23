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'de Haziran'da beklentinin üzerinde yükseldi

'de Haziran'da beklentinin üzerinde arttı. Ülkede imalat sanayi PMI, Haziran'da bir önceki aya göre 9,8 puan artarak 49,6 seviyesine yükseldi ve beklentinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI da Haziran'da bir önceki aya kıyasla 9,2 puan artışla 46,7'ye çıktı

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 17:51 Son Güncelleme: 23.6.2020 18:05 ABONE OL
ABD'de imalat sanayi PMI Haziran'da beklentinin üzerinde yükseldi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Haziran'da bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 49,6 puana yükseldi. Bu dönemde ekonominin normalleşmeye başlamasıyla imalat sektöründeki daralmanın hafiflediğini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 48 değerini alması yönündeydi. Endeks, Mayıs ayında ise 39,8 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hizmet sektörü PMI da Haziran'da bir önceki aya göre 9,2 puan artışla 46,7'ye yükseldi. Söz konusu veriye ilişki piyasa beklentisi, Haziran'da 46,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, Mayısta ise 37,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Haziran'da bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 46,8 oldu. Bileşik PMI, Mayısta 37 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, öncü PMI verilerinin ABD'nin ekonomik gerilemesinin Haziran'da belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini belirtti.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE YÖNELİK BÜYÜME UMUTLARINI ARTIRDI"

Williamson, söz konusu gelişmenin ekonominin üçüncü çeyrekte büyümeyi yakalayabileceğine yönelik umutları artıracağını ifade etti.

Ekonomik gerilemenin kısa olmasına rağmen daha önce görülenlerden daha şiddetli olduğuna işaret eden Williamson, ekonomide iyileşmesi uzun zaman alacak derin bir iz bıraktığını kaydetti. Williamson, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8'in üzerinde bir daralma göstermesini beklediklerini bildirdi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye" 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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ABD'de imalat sanayi PMI Haziran'da beklentinin üzerinde yükseldi
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