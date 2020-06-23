Alman ekonomisinde büyük daralma bekleniyor

Almanya hükümetine danışmanlık yapan Ekonomik Konsey'in Başkanı Lars Feld, Alman ekonomisinin koronavirüs salgınının etkisi ile bu yılın tamamında yüzde 6,5 daralmasını beklediklerini söyledi.

İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 11'e varan oranda daralmasının büyük olasıl olduğunu ifade eden Feld, yılın ikinci yarısında yavaş bir toparlanma öngördüklerini de vurguladı. Feld, takvim etkisinden arındırılmış verilerle ekonominin 2020 yılında yüzde 6,9 daralacağını tahmin ederken, 2021 yılında ise GSYH'nın yüzde 4,9 büyüyeceğini öngördü.

"Koronavirüs salgınının Federal Almanya'nın kuruluşundan bu yana en büyük daralmaya neden olması bekleniyor. Ancak yaz aylarında toparlanma bekliyoruz" diye konuşan Lars Fed, koronavirüs vakalarınınyeniden artışa geçmesi halinde daralmanın uzun süreli olabileceğini de vurguladı.

ECB'nin pandemi varlık alım programı bir yıl sürecek