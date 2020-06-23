Haberler Haberler Haberleri Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

güne yükselişle başladı

haftanın ikinci işlem gününde %0.48 yükselişle 115.740 puandan açılış yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:07 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:11 ABONE OL
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 115.740,98 puana çıktı.

21 ŞUBAT'TAN BERİ EN YÜKSEK KAPANIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu. Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 116.000 ve 118.000 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 112.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul yeni rekorlara mı hazırlanıyor? Uzman isimden A Para'da kritik yorumlar...
Borsa İstanbul yeni zirvesini görecek mi? Borsada hangi hisseler yükselecek? A Para'da kritik borsa yorumu geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA