Borsa İstanbul kâr satışlarıyla kazandıklarını geri verdi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı. Endeks, 148,80 puanlık artışla 115 bin 338,85 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu.



Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının sona erdiğini açıklamasıyla risk iştahının frenlendiği küresel piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma geçerliliğini koruyor" sözleri yatıştırdı.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,79 puan artarak 115.338,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanımıyla 115.740,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.059,63 puanı, en yüksek 116.279,22 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 115.338,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,42 arttı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,98 puan ve yüzde 0,09 artışla 133.689,92 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 197'si geriledi. Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Petkim, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

"POZİTİF HAVA KORUNMAYA DEVAM EDECEK"



Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, "Küresel piyasalar korona virüsün yayılma hızının artması ve ekonomideki toparlanma çabaları arasında yön bulmakta zorlanırken yurt dışında varlık fiyatlarının haftaya ağırlıklı olarak durgun bir başlangıç yaptığını gördük. Küresel piyasalarda geri çekilmelerin yaşandığı dönemlerde bile önemli bir baskı hissetmeyen yurt içinde ise iyimserlik ön planda kalmaya devam ediyor. Bu noktada kazanılan momentum ve hisse senetlerine olan ilginin artması yukarı yönlü eğilimi belirgin şekilde destekliyor. Dolayısıyla küresel çapta büyük ölçekli bir satış baskısı oluşmadıkça içeride pozitif havanın korunmaya devam edeceğini düşünüyoruz" denildi.



Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.



Piyasalarda, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yakından izleniyor.

ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8383 lira ve en yüksek 6.8614 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.7804 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5148 lira ve en yüksek 8.5841 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1233 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1332 düzeyindeydi.



Euro bölgesi ekonomisindeki Covid-19 pandemisine bağlı büyük daralma, birçok işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte Haziran ayında da hafiflemesini sürdürdü.



IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'taki 31.9 seviyesinden Haziran'da 47.5'e yükseldi. Ancak PMI göstergesi hala 50'nin altında olduğu için daralmanın devam ettiğini işaret etti. PMI Nisan ayında tarihin en düşük düzeyi olan 13.6'ya inmişti.



Hizmetler sektöründe daralma dördüncü ayına girdi ancak daralma hafifledi. Euro bölgesi hizmetler PMI Haziran ayında bir önceki ayki 30.5 seviyesinen 47.3'e çıktı. Euro bölgesi Haziran ayı imalat PMI 39.4'ten 46.9'a yükseldi. Ankete göre beklenti ise 44.5'ti.



IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi PMI, Haziran ayında bölgedeki gerilemede önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çıktı ve talep hala düşüyor; ancak, artık çöküşte değil" dedi.

ECB'nin pandemi varlık alım programı bir yıl sürecek