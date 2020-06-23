Euro bölgesinde özel sektör aktivitesi Haziran'da gelişti

Euro bölgesi ekonomisindeki Covid-19 pandemisine bağlı büyük daralma, birçok işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte Haziran ayında da hafiflemesini sürdürdü.



IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'taki 31.9 seviyesinden Haziran'da 47.5'e yükseldi. Ancak PMI göstergesi hala 50'nin altında olduğu için daralmanın devam ettiğini işaret etti. PMI Nisan ayında tarihin en düşük düzeyi olan 13.6'ya inmişti.



Hizmetler sektöründe daralma dördüncü ayına girdi ancak daralma hafifledi. Euro bölgesi hizmetler PMI Haziran ayında bir önceki ayki 30.5 seviyesinen 47.3'e çıktı. Euro bölgesi Haziran ayı imalat PMI 39.4'ten 46.9'a yükseldi. Ankete göre beklenti ise 44.5'ti.



IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi PMI, Haziran ayında bölgedeki gerilemede önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çıktı ve talep hala düşüyor; ancak, artık çöküşte değil" dedi.

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