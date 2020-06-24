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Hazine Bakanı 'e gözdağı verdi!

Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren - ticaret savaşında karşılıklı açıklamalar gelmeyi sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Steven , "Eğer ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" dedi. Ekonomistler bu açıklamaların piyasaların radarında olmasını sürdüreceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 08:33 Son Güncelleme: 24.6.2020 08:35 ABONE OL
ABD Hazine Bakanı Mnuchin Çin'e gözdağı verdi!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ekonomisinde ABD şirketlerinin adil ve eşit bir temelde rekabet etmelerine izin verilmemesi halinde ABD ve Çin ekonomileri arasında bağların kopabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg ve Invesco sponsorluğunda düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan Mnuchin, Çin'in Faz 1 ticaret anlaşmasını şartlarını haylata geçirmesini ve ABD'den mal, enerji ve hizmet alımlarında devasa artışlar gerçekleştirmesini beklediklerini de vurguladı.

Mnuchin, "Eğer Çin'de adil ve eşit bir temelde rekabet edebilirsek, Amerikalı işletmeler ve işçiler için büyük bir fırsat olur. Çin büyük ve büyüyen bir orta sınıfa sahip" diye konuştu.

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ABD Hazine Bakanı Mnuchin Çin'e gözdağı verdi!
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