ABD Hazine Bakanı Mnuchin Çin'e gözdağı verdi!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ekonomisinde ABD şirketlerinin adil ve eşit bir temelde rekabet etmelerine izin verilmemesi halinde ABD ve Çin ekonomileri arasında bağların kopabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg ve Invesco sponsorluğunda düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan Mnuchin, Çin'in Faz 1 ticaret anlaşmasını şartlarını haylata geçirmesini ve ABD'den mal, enerji ve hizmet alımlarında devasa artışlar gerçekleştirmesini beklediklerini de vurguladı.

Mnuchin, "Eğer Çin'de adil ve eşit bir temelde rekabet edebilirsek, Amerikalı işletmeler ve işçiler için büyük bir fırsat olur. Çin büyük ve büyüyen bir orta sınıfa sahip" diye konuştu.