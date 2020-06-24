Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" derken, ilerleyen yıllarda altındaki talebin sürekli artan bir eğilim içinde olacağını vurguladı.