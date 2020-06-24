Haberler Haberler Haberleri Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Son günlerde yükseliş eğilimi sergileyen en çok araştırılan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Altın hakkında son dakika haberleri, küçük ve büyük demeden yatırımcılar tarafından çok yakından takip edilirken altın fiyatlarının yönü konusunda uzman görüşleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 13:58 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:04 ABONE OL
Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Altının onsunda son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü. A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına aldı.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" derken, ilerleyen yıllarda altındaki talebin sürekli artan bir eğilim içinde olacağını vurguladı.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

"Altın fiyatlarında daha yüksek rakamı göreceksek, bizim ana hikayemiz ne" soruna Memiş, altının onsunda 3 yıl sonra 3000 dolarlı seviyelerin görülebileceğini ifade etti.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Jeopolitik riskler, ekonomik krizler ve bunun yanında doğal felaketlerin insanları güvenli liman altına ittiğini açıklayan Memiş, "İnsanlar ister istemez varlıklarını korumak için bağımsızlığını koruyan altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyorlar" dedi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Küresel iklim değişiklikleri ve kuraklığın maden ocaklarını azalttığını belirten Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" dedi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Konuşmasının son bölümünde altın yatırımcısı için kritik değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Elinde altın bulunanlar satmasın" dedi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Uzman isim, özellikle altının al-sat yapılarak kullanılan bir yatırım aracı olmadığını söyleyerek altındaki yükselişin süreceğini açıkladı.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

Altında kısa vadede al-sat yapılarak kar elde etmenin risk barındırdığını ifade eden uzman isim, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...

İşte Memiş'in A Para'daki o açıklamaları:

Memiş: 2050 yılında altın madenleri tükenecek

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden A Para'da kritik açıklamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA