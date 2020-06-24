Dolar kaç tl oldu? 24 Haziran'da dövizde son durum ne?

Yaklaşık 10 gündür dar bantta seyreden dolar/TL yatay seyrini korurken, küresel ekonomik toparlanmanın sürdüğü beklentileri dolar üzerinde baskı yarattı ve riskli para birimlerini destekledi.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE

Piyasalarda TCMB'nin yarın açıklanacak olan faiz kararı bekleniyor. Reuters'ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Ankete katılan 16 kurumdan 14'ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6'sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor. Hafta başından bu yana 6.8380-6.8640 bandında işlem gören dolar/TL bu sabah 6.8450 ile düne göre yatay seyretti.

'V' TİPİ TOPARLANMA BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Global piyasaların mevcut iyimser yaklaşımını koruma isteğinin yanında gelen haber akışı için de bardağın dolu tarafını görme ve risk iştahında keskin dönüş yapmama eğiliminde henüz değişiklik söz konusu değil... Öncü göstergelerin son dönemin meşhur tartışma konusu olarak öne çıkan 'V' tipi toparlanma beklentilerini güçlendirmesi 3 günlük Amerikan doları değerlenmesine son verirken risk iştahının da hisse senetleri liderliğinde korunmasına imkan tanıdı" denildi.

Dolar, Avrupa'da beklentilerin üzerinde açıklanan PMI verilerinin küresel ekonomik toparlanma umutlarını canlandırmasıyla baskı altında kalırken, veriler risk iştahını artırdı. Koronavirüs vaka sayıları yeni zirveleri görmeye hazırlansa da, Asya borsaları yatırımcıların küresel ekonominin yeniden açılması konusunda iyimser kalmasıyla dört ayın zirvesine yükseldi.

Bugün yurtiçinde 10:00'da açıklanacak olan Haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri izlenecek. Yurtdışında ise 11:00'de Almanya Haziran ayı Ifo endeksi verisi bulunuyor. Türk varlıklarına iştahın bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geçen haftaya kadar sert gerileyerek 430 puana kadar düşmüştü. CDS'ler dün 467 puandan kapanarak yatay seyrine devam etti.