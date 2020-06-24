Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul açıklaması

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Haziran ayında da sürdü. Borsa İstanbul'da son dönemde yerli yatırımcı sayısı hızla artarken, endeks salgın sonrası dünyada kayıplarını geri alan ve pozitif görünüme geçen bir kaç borsadan birisi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un yükselişini vurgulayarak, TL'deki güçlü duruşa dikkat çekti.

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"TÜRK VARLIKLARINA GÜVENEN HERKES KAZANACAK"

Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

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