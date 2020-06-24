Haberler Haberler Haberleri Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul açıklaması

Son dakika! 'tan flaş açıklaması

, ", yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:04 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul açıklaması

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Haziran ayında da sürdü. Borsa İstanbul'da son dönemde yerli yatırımcı sayısı hızla artarken, endeks salgın sonrası dünyada kayıplarını geri alan ve pozitif görünüme geçen bir kaç borsadan birisi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un yükselişini vurgulayarak, TL'deki güçlü duruşa dikkat çekti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul ve TL açıklaması | Video

"TÜRK VARLIKLARINA GÜVENEN HERKES KAZANACAK"

Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

A Para'da uzman isimden dikkat çeken açıklama: Borsa İstanbul'da 'Golden Cross' oluştu
Borsada yükseliş sürecek mi? Faiz indirimi hangi hisselere yarar? Ünlü akademisyen A Para'da değerlendirdi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA