Son dakika: Reel kesimde güven Haziran'da 15.7 puan yükseldi

Açıklanan verilere göre reel kesim güven endeksi (GKGE) Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aylık bazda 16.3 puan artarak 89.8 düzeyine yükseldi. TCMB verilerine göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 11.8 düzeyine geriledi.