Haberler Haberler Haberleri TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği’nin, 23 Haziran 2020 tarihinde  gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıdan çıkan sonuca göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi

Giriş Tarihi: 25.6.2020 18:09 ABONE OL
TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği'nin, 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. Maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklaması! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi; ikinci el arabalarda fiyatlar düşer mi? Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ekonomi çevrelerini sevindirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA