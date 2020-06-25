Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı: Tezgaha düşmeyin!

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının 1.5 milyonun üzerine çıkması ve bunların büyük çoğunluğunun yeni bilinçsiz yatırımcı olması Borsa İstanbul'da yatırım yapma konusunda birçok soruyu gündeme getiriyor. "Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?" gibi sorular bu soruların başında geliyor. A Para yayınına katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, son dönemde artan yeni yatırımcıların aldıkları pozisyonları değerlendirerek yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

Yılmaz, son dönemde borsalarda hızlı hareketlerin olduğunun altını çizerek yatırımcıların borsalara kaydını belirterek, hem Borsa İstanbul'un hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırımcıları yeni yatırımcıları uyarmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Borsanın bir yatırım yeri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gerek teknik analiz, gerek temel analiz mümkünse ikisi birden yapılmadan alım yapmak ciddi mağduriyetler doğurabilir" dedi.

"YETKİN OLMAYAN KİŞİLERİN TEZGAHLARINA DÜŞMEYİN"

Uzman isim Yılmaz, "Yan kağıt diye tanımladığımız kağıtlarda çok ciddi hacimler dönüyor ve bunların önemli bir kısmı gelen yatırımcıların aldıkları kağıtlar" dedi. Mutlaka aracı kurumların araştırma bölümleriyle irtibat halinde olup yazılan raporların okunması gerektiğini bildiren uzman isim, "Whatsapp gruplarından, telegram gruplarından, sosyal medya hesaplarından yüzünü görmediğiniz adını bilmediğiniz insanların yatırım tavsiyelerine uyarak, yetkin olmayan bu kişilerin tezgahlarına düşmeyin" dedi.

İşte Yılmaz'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik uyarılar...